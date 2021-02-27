ليبرون جيمس يرفض انتقادات إبراهيموفيتش!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

ليبرون جيمس يخرج عن صمته ويرفض تصريحات إبراهيموفيتش ضده



اعترض ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على انتقادات زلاتان إبراهيموفيتش التي وجهها له بسبب أنشطته السياسية والاجتماعية.

وكان إبراهيموفيتش قد قال في تصريحات لقناة ديسكفري التليفزيونية، قبل أيام، إن لاعب لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وغيره من الرياضيين الذين لهم أنشطة مماثلة، عليهم أن يكرسوا أنفسهم لرياضاتهم.

ولكن ليبرون جيمس الذي اعتلى منصة التتويج بدوري السلة الأمريكي 4 مرات في مسيرته، والذي قاد حامل اللقب ليكرز للفوز على بورتلاند تريل بليزرز اليوم السبت، قال عقب المباراة: "لن أصمت أبداً بشأن الأشياء الخاطئة".

وأضاف: "أتحدث عن شعبي وعن المساواة والعدالة الاجتماعية والعنصرية وقمع الناخبين.. لا يمكن أن ألتزم بالرياضة فقط، لأنني أدرك أهمية هذه المنصة ومدى قوة صوتي من خلالها".

ووصف إبراهيموفيتش النجم جيمس بأنه "استثنائي فيما يفعله"، لكنه أضاف: "أفعل ما تجيده، أعمل في الفئة التي تنتمي لها، ألعب كرة القدم لأنني أفضل في لعب كرة القدم، ولست سياسياً، ولو كنت سياسياً، لكنت قد انخرطت في السياسة".

وتابع إبراهيموفيتش: "هذا هو أول خطأ يرتكبه المشاهير عندما يكتسبون الشهرة ويصلون إلى وضع معين، بالنسبة لي، من الأفضل تجنب موضوعات معينة والقيام بما تجيده، وإلا لا تستقيم الأمور".

لكن ليبرون جيمس أشار أيضاً إلى أن إبراهيموفيتش، المولود لأبوين من البوسنة وكرواتيا، كان قد اشتكى من العنصرية في السويد قبل أعوام، بسبب أصوله.