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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شبابي مستحق أم مفاجأة ضمكاوية؟ والان مع التفاصيل

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات