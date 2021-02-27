شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الفرنسي سيمون يبتعد عن بطولات التنس لأجل غير مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - رويترز) قال لاعب التنس الفرنسي المخضرم جيل سيمون إنه سيتوقف بصفة مؤقتة عن المشاركة في بطولات اللعبة لفترة لم يحددها من أجل الحفاظ على سلامته النفسية. وكان سيمون (36 عاماً) وصل للمركز السادس عالمياً، وهو أعلى تصنيف يحققه طوال مسيرته في 2009، لكنه لم يحرز أي لقب منذ 2018، بينما يحتل حالياً المركز 68 عالمياً. وكتب سيمون عبر موقع تويتر: «في ظل عدم رغبتي في السفر والمشاركة بالبطولات في هذه الظروف، فإنني وللأسف مضطر للتوقف عن المشاركة في المنافسات من أجل الحفاظ على سلامتي النفسية». وأضاف سيمون: «أتمنى أن تتحسن أحوالي المعنوية بأسرع ما يمكن». وسبق لسيمون الصعود لدور الثمانية في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، لكنه خرج من الدور الأول في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي بعد هزيمته 6-1 و6-2 و6-1 أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس. وشارك سيمون مؤخراً في بطولة جنوب فرنسا المفتوحة حيث خسر أمام النمساوي دينيس نوفاك في الدور الأول.