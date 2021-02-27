سيتي يواصل انتصاراته في طريقه للقب "بريميرليج" أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة اللقب بالدوري الإنجليزي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على ويستهام في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 من المسابقة.

ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعا رصيده إلى 20 انتصارا متتاليا وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي.

وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد ، وتجمد رصيد ويستهام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياز في الدقيقة 30 ، وتعادل ميكايل أنطونيو مهاجم ويستهام للضيوف بهدف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني ، انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 68.

وواصل مانشستر سيتي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة علما بأن انتصاره اليوم هو الـ24 له في هذه المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام صفر / 2 في 21 نوفمبر الماضي ليكون الفريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوما.

وأصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 أبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا أيضا.

وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره رقم 20 على التوالي في مختلف البطولات.

وفرض مانشستر سيتي هيمنة شبه تامة على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وإن غابت الخطورة الحقيقية على مرمى المنافس بسبب التنظيم والتكتل الدفاعي من ويستهام.

وكاد البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي يكلف فريقه غاليا بعد دقائق قليلة من بداية المباراة عندما مرر الكرة إلى زميله فيرنانديهو على حدود منطقة الجزاء عندما كان فيرناندينهو بين ثلاثة من لاعبي ويستهام ولكن اللاعب صحح خطأ الحارس وأبعد الكرة سريعا من منطقة الخطورة.

وبعد مرور الربع ساعة الأول من المباراة ، تخلى ويستهام عن انكماشه الدفاعي ، وشهدت الدقيقة 18 أول هجمة سريعة جماعية لويستهام وكادت تسفر عن هدف التقدم ولكن دفاع مانشستر سيتي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

ونال بن جونسون لاعب ويستهام إنذارا في الدقيقة 28 للخشونة مع رياض محرز.

وأسفرت محاولات مانشستر سيتي عن هدف التقدم برأس روبن دياز في الدقيقة 30 اثر تمريرة عالية لعبها كيفن دي بروين لتمر الكرة من فوق رأس جون ستونز وتصل لرأس دياز الذي وضعها في المرمى ببراعة.

واضطر دارين راندولف حارس مرمى ويستهام للخروج من منطقة الجزاء في الدقيقة 32 لإبعاد الكرة من أمام محرز شبه المنفرد به.

وأهدر ميكايل أنطونيو مهاجم ويستهام فرصة ذهبية للتعادل في الدقيقة 29 اثر هجمة سريعة منظمة للفريق وصلت منها الكرة إليه وسط منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه وسددها قوية لكنها ارتطمت بالقائم وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

ولكن اللاعب نجح في تعويض الفريق عن هذه الفرصة الضائعة عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 43.

وجاء الهدف عندما ضغط لاعبو ويستهام على المنافس في وسط الملعب واستخلصوا الكرة ليبدأ الفريق هجمة سريعة مرر منها فلاديمير كوفال الكرة من الناحية اليمنى وقابلها جيسي لينجارد بلمسة مباشرة من وسط منطقة الجزاء ثم أكملها أنطونيو بتسديدة إلى داخل المرمى لينتهي الشوط بالتعادل 1 / 1.

وتبادل الفريقان الهجمات مع بداية الشوط الثاني، وعاند الحظ دي بروين اثر هجمة سريعة شنها في الناحية اليسرى وتوغل خلالها في منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكن تمريرته لم تجد من يتابعها أمام المرمى.

وأجرى الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تغييرين تنشيطيين بنزول جابرييل جيسوس وفيل فودين بدلا من سيرخيو أجويرو وفيران توريس في الدقيقتين 61 و65 على الترتيب.

وأسفرت محاولات مانشستر سيتي عن هدف التقدم في الدقيقة 68 اثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية زاحفة لعبها محرز من الناحية اليمنى قابلها جون ستونز بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية فيما تبقى من المباراة ولكن محاولات ويستهام باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.