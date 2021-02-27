مصدر يكشف لمصراوي مطالب الزمالك بشأن غرامة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ستتفاوض مع مسئولي سبورتنج لشبونة بشأن غرامة لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" والذي سبق له اللعب في صفوف الفريق البرتغالي.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، أن إدارة الزمالك تسعى للتفاوض مع النادي البرتغالي من خلال دفع المقابل المادي بدون الفوائد وغرامات التأخير بسبب زيادة المقابل المادي.

وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن الطلب الثاني للزمالك سيكون دفع المقابل المادي على دفعات.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، ذكرت في أبريل من العام الماضي عن تغريم الزمالك عقوبة مالية قدرها 500 ألف يورو بسبب تأخر النادي الأبيض في دفع مستحقات قيمة صفقة شيكابالا.

شيكابالا كان قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات فريقه ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.