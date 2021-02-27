باتشيكو يستقر على استعباد حازم إمام من قائمة مباراة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أشار مصدر بالجهاز الفني بفريق الزمالك، أن المدير الفني، جايمي باتشيكو، استقر على استبعاد الظهير الأيمن بفريقه حازم إمام عن مباراة وادي دجلة.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365، اليوم السبت، إلى أن استبعاد باتشيكو لحازم إمام يأتي لمعاناة اللاعب من إصابة.

ويلتقي نادي الزمالك نظيره وادي دجلة عند السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل 1 مارس ضمن منافسات دوري we.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يتذيل وادي دجلة الترتيب بـ 7 نقاط.