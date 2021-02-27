كلوب: أمامنا تحدٍ هائل.. وهناك مواقف أسوأ من موقفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن أمام فريقه تحدٍ كبير خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مواقف أسوأ بكثير من موقف الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "التحدي كبير بالطبع، ما عليك سوى إلقاء نظرة على فارق النقاط، ليس بالفارق الكبير لكنه موجود، الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وهذا ما نفعله وبعد ذلك سنرى في نهاية الموسم، ولكن بالطبع إنه تحد كبير".

وأضاف: "الأجواء مناسبة كما ينبغي أن تكون، ليست أفضل أجواء نشهدها على الإطلاق، لكن كل شيء على ما يرام، نتفق جميعًا على الأشياء التي يتعين علينا القيام بها، لكن لدينا لحظات جيدة أيضًا".

وأكمل: "إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لهذا الفريق لأسباب مختلفة، ولكن هذا هو الحال، في هذه الأوقات عليك أن تظهر معدنك الحقيقي وهذا ما يفعله الأولاد، خلال الأسبوع الذي نعمل فيه بجد، نتطلع إلى المباراة التالية ونعتبرها فرصة لتغيير المسيرة السلبية والفوز بالمباراة هذا كل ما نفكر فيه".

وتابع المدرب الألماني: "ليس الأمر بهذه السهولة في هذه اللحظات، لكن مرة أخرى أنا مسؤول عن الأجواء والمزاج العام أيضًا، وأنا في مزاج جيد، لست سعيدًا بالموقف الذي نحن فيه ولكني قلت ذلك من قبل، هذا تحدٍ هائل يمكنك مواجهته بطرق مختلفة، وأنا أفضل أن أواجه الأمر بطريقة إيجابية لأنني أرى الكثير من الأشياء الجيدة في هذا الفريق، أرى الكثير من الأشياء الواعدة في أدائنا".

واختتم كلوب تصريحاته: "نحن نعلم أنه ليس لدينا نتائج إيجابية وعلينا تغيير الأشياء، وهذا واضح أيضًا، لكن لا يمكننا تغيير الأشياء دون الاحتفاظ بالأشياء الجيدة أيضًا وهذا ما نحاوله، نحاول التأثير بقدر ما نستطيع والباقي علينا قبوله، ومن الواضح أنه ليس وضعًا سهلاً، لكنني متأكد تمامًا من وجود مواقف أسوأ في العالم من موقفنا الحالي، لذلك لدينا أجواء إيجابية".