الامارات | تطور مثير في مستقبل سيرجيو راموس مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مثير في مستقبل سيرجيو راموس مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العلاقة بين قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، وإدارة ناديه بقيادة فلورنتينو بيريز تطورا لافتا ومثيرا، بحسب صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي. وبعد أن كان راموس أقرب إلى الرحيل بانتهاء عقده الحالي في يونيو المقبل، بات منفتحا على تجديد عقده مع الريال.

وقالت الصحيفة إن راموس كان قد طلب تجديد عقده لثلاث سنوات مع زيادة في راتبه، بينما رأى بيريز ذلك أمرا شبه مستحيل، خاصة في ظل الأوضاع المالية غير المستقرة حاليا لكل الأندية بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأكدت "ماركا" أن لقاء خاصا جمع بين بيريز وراموس الثلاثاء الماضي، وكان محور الحديث عن تجديد عقده. وأشارت إلى أن هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، وأن الإعلان قد يكون خلال أيام فقط. وأشارت إلى أن الجانبين يسعيان للوصول إلى حل وسط، يسمح لراموس بالاستمرار مع الفريق بعقد قد يكون لسنتين، مع منحه نفس راتبه الحالي (نحو 18 مليون يورو)، لكن مع إضافة حوافز جديدة.

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