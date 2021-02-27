شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب قبل مواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد غياب محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي عن معسكر إعداد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقررتين يومي 25 و29 من مارس المقبل في كينيا والقاهرة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة يوم 22 مارس المقبل استعداداً لخوض المواجهتين وسيعلن المدير الفني أسماء اللاعبين المحليين المنضمين للمعسكر يوم 17 مارس بخلاف المحترفين الستة محمد صلاح والنني واحمد حجازي وتريزيجيه وكوكا ومصطفي محمد.

ويرتبط محمد صلاح بالمشاركة مع نادي ليفربول الإنجليزي قبل تجمع المنتخب بـ24 ساعة الأمر الذي سيتعذر معه الوصول إلى القاهرة قبل المعسكر مباشرةً بسبب ظروف الطيران بسبب جائحة كورونا.

واتفق الجهاز الفني مع محمد صلاح الغياب عن معسكر الفريق بالقاهرة والسفر مباشرة من لندن إلى كينيا والإنضمام لبعثة الفريق فور وصولها إلى نيروبي لتسهيل الأمر على نجم ليفربول الإنجليزي.

وسيبدأ محمد بركات مدير المنتخب التنسيق مع محمد صلاح حول موعد حجز تذاكر الطيران له من إنجلترا إلى كينيا لضمان وصوله في نفس توقيت وصول بعثة منتخب مصر إلى نيروبي خصوصاً وانه من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بسبب اصابته بفيروس كورونا.