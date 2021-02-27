شكرا لقرائتكم خبر عن بتوصية من موسيماني.. الأهلي يراقب نجم سيمبا التنزاني تمهيدًا للتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي سيمبا التنزاني عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع جناح الفريق الكروى الأول بالنادي لويس ميكيسوني لاعب المنتخب الموزمبيقي، بعدما لفت اللاعب الأنظار إليه في مباراة الفريقين وتسجيله هدف فوز سيمبا في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب النادي التنزاني فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى تواصل معهم مؤخرا للدخول في مفاوضات لضم اللاعب لويس ميكيسوني صاحب الـ25 عاما لضمه للفريق بعدما أبدى موسيماني إعجابه الشديد باللاعب.

وقال ميكيسوني في تصريحات نقلها موقع «كيك أوف» الجنوب أفريقي، إن موسيماني مدربه السابق في صن داونز ويعرف إمكانياته جيدا، لذا حرص على مصافحته.

وأضاف الموقع: «موسيماني ساعدني كثيرا وحاول تطوير أدائي بشكل كبير، ذهبت إليه قبل اللقاء وتحدثنا سويا كما صافحته بعد نهاية المباراة وتمنيت له التوفيق في اللقاءات المقبلة، مؤكدا أنه يحلم ويتمنى الانضمام للأهلى والعودة للتدريبات تحت قيادة موسيماني».

وأشار إلى أن تجربته مع سيمبا تسير بشكل رائع، لأنهم يثقون في قدراته، موضحا أن الفوز على فريق بقيمة وتاريخ الأهلي المصري يعد انتصارا خاصا بالنسبة لهم وسيعطيهم الدافع لتحقيق المزيد من الانتصارات.