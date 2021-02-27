شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع محمد صلاح من الانضمام لبرشلونة وسبب واحد يساعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، النار على جاي جاي أوكوشا أسطورة الكرة النيجيرية، بسبب تصريحاته بشأن انتقال نجم ليفربول محمد صلاح إلى برشلونة الإسباني الموسم المقبل.

ونصح «أوكوشا» محمد صلاح بالرحيل إلى برشلونة إذا جاءته الفرصة، مؤكدًا أن طاقة النجم المصري نفدت مع ليفربول وعليه أن يرحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تلقيه عرضًا من البلوجرانا.

ومن جانبها، ردت الصحيفة الصادرة من مدينة ليفربول بعنف على تصريحات النيجيري، مشيرة إلى أنه في العادة لا يجب الرد على تلك التصريحات «السخيفة»، مضيفة أن اللاعب السابق منفصل عن الواقع، فيما فندت الأسباب التي تجعل كلام «أوكوشا» لن يتحقق أبدًا، حسب قولها.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات نجم باريس سان جيرمان السابق «مضحكة» على عدة مستويات، أولها الديون الهائلة التي يعاني منها برشلونة والتي تصل حاليًا إلى حوالي مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت خسائر النادي الكتالوني في السنة المالية الأخيرة 85.9 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي لم يفِ فيه النادي بباقي تكاليف بعض الصفقات التي عقدها إذ يبقى مديونًا لأندية أخرى بـ 111.5 مليون جنيه إسترليني، بينما تذهب معظم إيراداته في دفع الرواتب فقط.

وأضافت أن بعض التقارير أشارت أيضًا إلى إنفاق برشلونة لقروض حصل عليها في الأساس لتطوير ملعب كامب نو على دفع رواتب اللاعبين، فيما طلب النادي من المؤسسات المالية التي اقترض منها مزيدا من الوقت لرد القروض، «لذا فمن دون النظر إلى الموقف الرياضي على أرض الملعب الذي يمر به كل من ليفربول وبرشلونة حاليًا، فمن أين يعتقد أوكوشا أن يحصل المدير الفني رونالد كومان على المال لشراء محمد صلاح الصيف المقبل؟».

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول لعامين قادمين، ما يعني أن رحيله عن الأنفيلد سيكلف النادي المشتري مبلغًا ضخمًا، خاصة في ظل تألقه وتسجيله الكثير من الأهداف وتصدره جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن السبب الأول انتقلت الصحيفة إلى السبب الآخر الذي يجعل كلام «أوكوشا» غير واقعي، وهو الوضع الرياضي الذي يمر به برشلونة أيضًا في ظل احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ووقوفه على حافة الإقصاء في بطولتي دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته برباعية مقابل هدف في الذهاب على ملعبه أمام باريس سان جيرمان، وكأس ملك إسبانيا، بعد خسارته 2-0 أمام إشبيلية في الذهاب خارج ملعبه. كذلك، لفتت إلى أن انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى برشلونة للعب بجوار ليونيل ميسي لا يعني بطبيعة الحال نجاحهما في تحقيق الإنجازات، كما أن مستقبل «ميسي» نفسه في برشلونة يبقى يحيطه الغموض مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم حسمه لقرار بالبقاء أو الرحيل.

وتابعت «ليفربول إيكو» قائلة إن الوضع الرياضي لليفربول أيضًا ليس مستقرًا وليس هو أفضل كثيرًا من برشلونة، إلا أنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في ذهاب دور 16 على لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين.

ورغم الأسباب الثلاثة التي عددتها الصحيفة الإنجليزية والتي تمنع محمد صلاح من ارتداء قميص برشلونة، إلا أنها أكدت أيضًا أنه سيتعين على ليفربول التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سواء بالحصول على مركز مؤهل في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز أو بالفوز بدوري أبطال أوروبا وإلا ستصبح تلك الأحاديث أكثر جدية مع رغبة أفضل لاعبي العالم دائمًا في اللعب في البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز.