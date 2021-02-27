شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يطارد لاعبي المصري قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي من الإرهاق الذي يطاردهم بسبب تلاحم المباريات، وعدم حصولهم على راحة سلبية منذ فترة طويلة، ما أثر على أدائهم بالسلب.

ويستعد المصري البورسعيدي، لمواجهة فريق بيراميدز «الثلاثاء» على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

ورفض على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، منح لاعبيه راحة سلبية، عقب مواجهة سيراميكا التي جرت «الجمعة»، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة بيراميدز.

وتعادل المصري البورسعيدي مع سيراميكا كيلوبترا 2/2 في المباراة التي جرت بينهما «الجمعة» ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، والتي أقيمت أيضاً على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقرر على ماهر الاكتفاء بأداء المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة سيراميكا تدريبات استشفائية، والنزول بمعدلات الأحمال البدنية لهم، لتفادي تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

فيما قرر ماهر رفع المعدلات البدنية للمجموعة التي لم تشارك أمام سيراميكا كيلوباترا، تحسباً للاعتماد على أي منهم في المواجهة المقبلة.

ووعد رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني بصرف مكافأة مجزية في حالة تحقيق الفوز على بيراميدز.

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء بيراميدز محتلاً الترتيب الثالث لجدول المسابقة، وله 22 نقطة ويسعى الجهاز الفني لاستمرار حصد النقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.