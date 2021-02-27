شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، مكافآت خاصة للاعبي الفريق، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، لتحفيزهم لتحقيق الفوز على بيراميدز.

ويلتقي المصري مع بيراميدز «الثلاثاء» والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة للدوري.

ويحتل المصري البورسعيدي، المركز الثالث، في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في سبع مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة.

ويسعى مجلس إدارة المصري لتحفيز اللاعبين، لمواصلة تواجدهم ضمن المربع الذهبي لبطولة الدوري، لضمان العودة للمشاركة في إحدى البطولات الأفريقية، بداية من الموسم المقبل.

وغاب المصري عن المشاركة هذا الموسم عن البطولة الكونفيدرالية، بعد مشاركة دامت لموسمين متتاليين، بسبب سوء النتائج، وتراجع ترتيبه في جدول المسابقة الموسم المنقضي، بعد احتلاله للمركز السادس، برصيد 48 نقطة، وهو ما لم يعطه الحق في المشاركة في البطولة الكونفيدرالية، التي شارك فيها في هذه النسخة فريقا بيراميدز والمقاولون، أصحاب المركزين الرابع والخامس في جدول الدوري.

ووعد حلبية اللاعبين والجهاز الفني بصرف المكافأة بصورة فورية، عقب تحقيق الفوز على بيراميدز، خصوصاً أن بيراميدز يعد من الفرق القوية في بطولة الدوري.

وتعهد على ماهر، المدير الفني للفريق، بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه أمام سيراميكا كيلوباترا في مباراة بيراميدز المقبلة.

وتعادل المصري مع سيراميكا في آخر مواجهة له في الدوري بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.