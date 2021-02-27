شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط يشعل مواجهة أسوان والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل البنك الأهلى تحديًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على أسوان، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجَّلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

ويدخل أسوان، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعد فوزه فى آخر جولتين له أمام «المقاولون العرب» والاتحاد السكندري، ما وضع أبناء الجنوب فى منطقة آمنة نسبيًا، بعد احتلاله المركز الحادي عشر بـ17 نقطة، ويأمل «عبدالعال» فى تحقيق فوزه الثالث على التوالى والوصول إلى النقطة الـ20، مستغلًا تراجع نتائج المنافس.

فى المقابل، يدخل البنك الأهلى المباراة سعيًا لإغلاق ملف سوء النتائج، والذى أدى إلى رحيل محمد يوسف، المدير الفني للفريق، وتولى خالد جلال المسؤولية بدلًا منه، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر بـ10 نقاط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل فى 7 مباريات.