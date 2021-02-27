موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي فريقا الأهلي وطلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة متأثرا بخسارته من أيام أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع برصيد 21 نقطة، من 9 مباريات فقط،، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 في الجدول برصيد 12 نقطة.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي، وليد سليمان ومحمود متولي، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر للإصابة

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج والسولية ومحمد مجدي قفشة وأجايي وحسين الشحات

الهجوم: بواليا

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1