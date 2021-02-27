«من حيث الأفضلية والتأثير».. بشير التابعي: مصطفى محمد أفضل من ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر بشير التابعي، المدافع السابق لفريق الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم النادي الأبيض المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، "أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني."

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "لو خيروني بين مصطفى محمد وميسي من حيث الأفضلية والتأثير خلال الفترة الحالية، سأختار مصطفى محمد، وهذا الأمر من وجهة نظري الشخصية".

وعن أزمة التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، قال بشير التابعي: "من وجهة نظري فرجاني ساسي لاعب هام وأفضل وأكثر تأثيراً من مواطنه علي معلول ظهير أيسر الأهلي، والمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، ولكن في النهاية طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خط أحمر مينفعش مقارنته بأي لعيب تاني حتى لو آليو ديانج لاعب وسط الأهلي".

يشار إلى أن الزمالك يتصدر حالياً جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 12 مباراة، فاز في تسع مباريات على حساب المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والجونة ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي، وتعادل في مباراتين مع بيراميدز بهدف لمثله وتعادل سلبيا مع أسوان، وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 للمسابقة بهدفين مقابل هدف.

كما يحتل الزمالك ايضاً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله في أول جولتين مع مولودية الجزائر سلبيا في ستاد القاهرة ومع توجنيت بطل السنغال في عقر داره، في حين يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد أربع نقاط، ومن خلفه مولودية الجزائر برصيد نقطتين وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثالث ويتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.