الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي يخمد فورة يوتا

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لوس انجليس : فرض ميامي هيت نفسه من المرشحين المحتملين، متابعا هوايته باسقاط الأندية الكبرى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فحقق الجمعة فوزه الخامس تواليا على حساب يوتا جاز المتصدر 124 116.

وسجّل نجمه جيمي باتر على رصيد له هذا الموسم (33 نقطة)، مضيفا 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فاخمد ميامي فورة يوتا بعد اسقاطه البطلين السابقين تورونتو رابتورز ولوس أنجليس ليكرز الاسبوع الماضي.

قال باتلر نجم الدور النهائي في الموسم الماضي عندما حل فريقه وصيفا لليكرز "لا أريد القول أننا اصبحنا جيدين... لدينا الكثير لنطوّره. أنا، أي شخص، لا أريد أن نكون راضين ونسترخي".

أضاف لهيت السلوفيني غوران دراغيتش 26 نقطة وبام أديبايو 19 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

قال دراغيتش "حاولنا تفادي رمياتهم السهلة. وقمنا بذلك".

ولدى الخاسر، سجّل دونوفان ميتشل 11 محاولة من أصل 26 وانهى المباراة برصيد 30 نقطة، لكن فريقه مُني بخسارته السابعة مقابل 26 فوزا جعلته يتربع على ترتيب الصدارة.

واضاف لجاز، مفاجأة الموسم، الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش 17 نقطة والعملاق الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و12 متابعة.

لكن فريق سولت لايك سيتي أهدر آخر سبع رميات ونجح فقط بتسجيل 3 محاولات ميدانية من آخر 16 في الدقائق الثماني الأخيرة.

قال مدرب جاز كوين سنايدر "ارتكبنا الكثير من الاخطاء على طرفي الملعب".