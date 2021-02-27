شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يستفسر من الزمالك عن حقيقة عرض كريستال بالاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمعار لصفوف جالطة سراى التركي لمدة موسم ونصف، اتصالا هاتفيًا بأحد مسئولي النادى الأبيض، للاستفسار عن حقيقة تلقى الزمالك عرضًا من نادى كرستال بالاس الإنجليزى من أجل قطع إعارة اللاعب للنادى التركى وانتقاله لصفوف كرستال، وهو ما نفاه مسئول الزمالك جملة وتفصيلاً خلال الاتصال التليفونى مع اللاعب.

مصطفى محمد أكد لمسئول الزمالك أن المسئولين فى النادى التركى تحدثوا معه حول وجود عرض من كرستال بالاس وأنهم نما لعلمهم وجود رغبة من الزمالك لقطع إعارته من أجل بيعه للنادي الإنجليزي الذي قدم عرضًا مغريًا لضم اللاعب، إلا أن مسئول الزمالك أكد للاعب أنه لا صحة لهذا الحديث، وأن النادى لم يتلق أى عرض جديد لضمه، وأن إعارته لجالطة سراي مستمرة ويتمنون له مزيدا من التألق.

وتألق مصطفي محمد بشدة مع جالاتا سراي ليصبح المهاجم الأساسي والرئيسي للفريق، وهو ما كشفه فاتح تريم المدير الفنى لفريق جالاتا سراى والذى وجه رسالة واضحة لنجمه المخضرم راداميل فالكاو العائد من الإصابة بعد غياب 4 أشهر، بأن النجم المصرى مصطفى محمد هو المهاجم الأساسي للفريق، وأن مشاركته فى المباريات ستكون فى حال تعرض المهاجم المصرى للإرهاق.