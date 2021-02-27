شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة وليد سليمان وموعد عودته لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل وليد سليمان لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلي بالدوري، ليبتعد عن المشاركة مع فريقه ويحرم من اللعب مع النسور الحمر في كأس العالم للأندية.

كشف مصدر بالأهلي أن وليد سليمان خضع لآخر حقنة بلازما وينتظر الجهاز الطبي أن تصل نسبة الالتئام إلى آخر مرحلة، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافي التام من الإصابة.

وأوضح المصدر أن وليد سليمان سينتظم في تدريبات الأهلي خلال أسبوعين بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والذي يخضع له تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يعود وليد سليمان لتدريبات الأهلي في الأسبوع الثانى أو الثالث من شهر مارس المقبل.