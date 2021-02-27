شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يؤدى المرحلة الاخيرة من التأهيل للعودة للإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، 15 مارس المقبل موعداً لانتظام باهر المحمدى قائد الدراويش فى التدريبات الجماعية، حيث يخوض الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة غضروف الركبة التى عانى منها مرتين على التوالى، وتسببت فى غيابه عن الفريق أكثر من عام كامل.

أصيب باهر المحمدى للمرة الأولى فى مارس 2020 حينما تعرض للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة وخضع لجراحة عاجلة تحت إشراف طبيبه الألمانى.

وفى 20 ستبمبر الماضى، أعلن أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى فى نادى الإسماعيلى تأكد إصابة باهر المحمدى بقطع فى الغضروف الخارجى للركبة للمرة الثانية على التوالي، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة تتراوح من ثلاثة لـ خمسة أشهر.

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك فى 17 مباراة الموسم الماضى، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مرة.

وكشف باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي عن أن تركيزه منصب حاليًا على مصلحة فريقه في البطولات التي يشارك فيها فريقه وتحسين مركز فريقه في العودة لمستواه في بطولة الدوري الممتاز، ولا ألتفت للعروض وكل تركيزي مع فريقي والشفاء من الإصابة التي لحقت بي سريعًا.

قال باهر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: أواصل تدريباتي العلاجية للشفاء من إصابة الركبة، ولا ألتفت لأي أمور أخرى بعيدًا عن الفريق وعقدي مستمر مع الدراويش.

كما ذكر موقع الإسماعيلي أن الأهلي لم يتفاوض للتعاقد مع باهر المحمدي كما يتردد، وأن الجلسة التي عقدت منذ أيام بين مسئولي النادي الإسماعيلي والأهلي كانت من أجل الاتفاق على إعارة بعد لاعبي القلعة الحمراء لصفوف الإسماعيلي.