شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف طبيعة إصابة حازم إمام مع الزمالك ومصيره من رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك طبيعة إصابة حازم إمام ظهير أيمن الفريق، والتى أدت لغيابه عن بعثة الفريق فىى الرحلة الأخيرة إلى السنغال، لخوض مباراة تونجيت التى انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي.

وقال المصدر، إن حازم إمام يعانى من شد قوى فى عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلى فى الوقت الحالي، تمهيدا لمشاركته فىى المباريات فور انتهاء كافة آثار الإصابة وزوال الآلام نهائيا التي يشعر بها اللاعب.

وشدد المصدر على أنه وفقا للبرنامج العلاجي الموضوع لحازم إمام من المفترض أن يكون جاهزاً للتواجد مع بعثة الزمالك في رحلة تونس، حيث تسافر البعثة البيضاء يوم 3 مارس المقبل، لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه على ملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب حازم إمام عن مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها بعد غد الاثنين فى الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، حيث حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمعاناته من الإصابة ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

واستبعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، 3 لاعبين من حساباته الفنية، لمباراة وادي دجلة، هم شيكابالا وحازم إمام للإصابة بالإضافة إلى محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

ويرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب في تشكيلة الزمالك إلا فى حال الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائي شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالي للإصابة، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.