شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى دونجا من كورونا وانضمامه لمعسكر الإسماعيلى استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المسحة الأخيرة التى خضع لها محمود عبد العاطي دونجا، لاعب خط وسط الاسماعيلى، سلبية التحاليل وسلامته من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق بالعين السخنة حيث سيشارك بالمران المسائى الذى سينطلق عند الساعة الخامسة مساءً.

يغيب مدحت فقوسة صانع ألعاب الإسماعيلي عن المعسكر بعد إصابته بنزلة برد حادة ليفضل الجهاز الفنى خضوعه للعلاج قبيل العودة للتدريبات.

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام ،جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى .