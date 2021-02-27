شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. يارا الشاعر لاعبة السلة: بحب عامر منيب ويسرا .. وأكره المعاكسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا الشاعر " كابتن فريق كرة السلة بنادى الزهور والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

عمل الحلويات .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الحلويات بكل أنواعها .

من نجمك المفضل ؟

عامر منيب .

من مطربك المفضل ؟

عامر منيب فى كل حاجة .





يارا الشاعر نجمة السلة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

عمرى ما تخيلت نفسى بعيد عن الرياضة .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

أنا بكره المعاكسة جدا و لو تجاوز مش بعرف أسكت .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

يسرا و عبلة كامل

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لأ مش شرط .