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الامارات | الرباط الصليبي ينهي موسم ماجد سرور مع الشارقة

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منصور السندي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الشارقة على صفحته الرسمية في "تويتر" أن الفحوصات الطبية التي أُجريت أمس للاعب الفريق  ماجد سرور  أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية سيغيب عليها إثرها عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم، علما أن ماجد كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة ضمن الجولة 18 وغادر الملعب بعد مرور 22 دقيقة فقط على إنطلاقة المباراة.

ويشكل غياب ماجد سرور ضربة كبيرة لفريق الشارقة كون أنه يعد من أهم العناصر المؤثرة في صفوف الفريق  نظرا للمستوى الفني  المتطور الذي ظل يقدمه منذ بداية الموسم الحالي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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