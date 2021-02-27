شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري| سيراميكا الأكثر حصولًا على ضربات الجزاء.. والأهلي الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز غدًا، بمواجهتي الأهلي مع طلائع الجيش وأسوان مع البنك الأهلي، تصدر فريق سيراميكا قائمة الأندية الأكثر حصولا على ضربات جزاء منذ انطلاف المسابقة هذا الموسم، فبضربة الجزاء التي احتسبت أمس لفريق سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي ونجح من خلالها أحمد ياسر ريان في تسجيلها، وصل رصيد سيراميكا إلى 9 ضربات جزاء، نجح في تسجيل 7 ضربات، بينما أهدر ضربتين.

ويعد أحمد سمير، مدافع طلائع الجيش، الأكثر تسجيلا لضربات الجزاء بعدما نجح في تسديد 5 ضربات جزاء بنسبة بلغت 100%، بينما سدد شريف دابو لاعب سيراميكا 4 ضربات جزاء ناجحة وأهدر ضربتين.

واحتسب لفرق الزمالك والإسماعيلي وسموحة والمصري ومصر المقاصة 4 ضربات جزاء تم تسجيلها جميعًا، باستثناء المقاصة سجل 3 ضربات جزاء وأهدر ضربة عن طريق باسم مرسي، وحصل وادي دجلة على 3 ضربات جزاء، سجلها محمد هلال «ضربتين» ودييجو كالديرون.

أما الأهلي، حامل اللقب، فلم تحتسب له سوى ضربة جزاء واحدة، سجلها على معلول أمام المقاصة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.