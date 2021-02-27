شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعبة.. صديقة نجم توتنهام ديلي ألي تفسخ علاقتها معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت عارضة الأزياء روبي ماي الانفصال عن صديقها نجم نادي توتنهام الإنجليزي ديلي ألي بعد خمس سنوات من الارتباط بسبب قضائه وقتًا طويلًا في لعب إحدى الألعاب الإلكترونية.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد انفصل الثنائي عقب سلسلة من الشجارات انتهت برحيل العارضة صاحبة الـ 24 عامًا من منزلهما البالغ سعره 2 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أصدقاء روبي ماي قولهم إنها كانت غاضبة من سلوك اللاعب في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها قضاء وقت أكثر من اللازم في لعب «فورتنايت».

وصرحت إحداهن لـ«ذا صن» إن «العلاقة بين ديلي ألي وروبي ماي انتهت، بعدما مرت بمرحلة مضطربة، إذ تبدو في اللحظة الحالية أنها النهاية، روبي حزينة وتعتني بنفسها حاليًا، لقد اكتفت من رغبة ديلي في قضاء وقت جيد فقط، ولملمت أشياءها ورحلت».

ولفتت الصحيفة إلى أن الثنائي، الذي بدأ في المواعدة عام 2016، وانفصلا لفترة قصيرة في 2018، قد انفصلا مجددًا قبل عيد الحب مباشرة.

يذكر أن روبي ماي عملت كعارضة مع عدد من كبرى الماركات العالمية وتعتبر إحدى العارضات الشهيرات.