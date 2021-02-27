شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ليفربول لا يحتاج لبناء فريق جديد.. سنُدخل بعض التعديلات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه لا يحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة، وما زال يملك الجودة الكافية للمنافسة.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وأضاف مدرب ليفربول في حوار مع صحيفة الـ«التايمز»: «لا أعتقد أن الوقت الحالي جيد لإعادة بناء فريق كبير، تشكيل هذا العام لم يحظ بالفرصة للعب معا لمرة واحدة فعليا».

وتابع كلوب: «6-7 لاعبين يرحلون ومحاولة التخلص منهم وضم لاعبين جدد، يجب أن نتفاعل مع الموقف لكن بالتخطيط في نفس الوقت للمستقبل وكل تلك الأشياء، لست واثقا أن بإمكاننا فعل ذلك هذا الصيف، لكن هذا ما سنحاول فعله».

وأكمل كلوب: «الرسالة المهمة في اللحظة الحالية حتى هي أننا مازلنا ليفربول وهذا ما نشعر به، حينما فزنا بـ20 مباراة على التوالي أو أيًا كان، وحينما لم نعد نفوز بالمباريات أو نخسرها؟ لا. نحن مازلنا ليفربول وهذا ما أحبه».

وأتم: «هذا بالطبع يمنحني الطاقة، لذا أنا لست هنا فقط من أجل الاحتفالات الكبيرة. أنا هنا للعمل، وكان ذلك عملا صعبا أو قذرا فليس لدي مشكلة سأعمل».