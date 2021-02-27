شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد على ملعب استاد الاتحاد في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وأعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي جاء بقيادة النجم الجزائري رياض محرز.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، زنتشينكو

الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، دي بروين

الهجوم: رياض محرز، توريس، أجويرو

البدلاء: ستيفن، سترلينج، جيسوس، لابورت، رودريجو، بيرناردو، ميندي، كانسيلو، فودين.