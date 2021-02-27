شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد في الدوري المصري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق، أمس، وفقًا ‏للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we ‎‏ السلام»، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري المصري الممتاز.‏

ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.‏