شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد في الدوري المصري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق، أمس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.
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