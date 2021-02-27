ليبرون رداً على زلاتان: "أنا الشخص الخطأ للعبث معه"

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لوس انجليس : ردّ نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جميس بقسوة على تصريحات نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجمعة، بعدما قال الاخير أنه لا يمكن "للملك" أن يكون مؤثرا بشكل كبير خارج ملاعب كرة السلة، كما يفعل في داخلها غامزا من قناة تعاطيه الشأن السياسي.

ويعتبر نجم لوس أنجليس ليكرز من المؤثرين في المجتمع الأميركي كونه أحد المنادين بإحداث تغييرات جذرية، مركزا في الوقت ذاته جهوده واهتماماته على قساوة تعامل الشرطة واللاعدالة العنصرية تجاه أصحاب البشرة السوداء.

رفع جيمس صوته عاليا بعد مقتل جاكوب بلايك (مواطن أميركي من اصل إفريقي) على يد شرطي أطلق النار عليه في ويسكونسن الصيف الماضي، كما وقف بوجه الرئيس السابق دونالد ترامب، وعمل مع عديد من نجوم الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة "ن بي آيه" من أجل حمل أصحاب البشرة السوداء على التصويت بكثرة في الانتخابات الاميركية الاخيرة التي فاز بها جو بايدن.

صرح جيمس عقب فوز فريقه على بورتلاند ترايل بلايزرز 102 93 الجمعة "أنا الشخص الخطأ للعبث معه لأني أقوم بواجبي".

ردّ جيمس على تصريحات نجم ميلان الإيطالي "إيبرا" الذي اعتبر انه على الرياضيين "البقاء بعيدا عن السياسة"، ذاكرا بالاسم جيمس وطالبه بالكف عن نشاطاته السياسية.

ومما قاله الهداف السويدي "(ليبرون) ظاهرة بما يفعله، ولكن لا احب عندما يكون للناس هالة ما، فيعمدون إلى التعاطي بالشأن السياسي في الوقت ذاته".

وجاءت تصريحات إبراهيموفيتش خلال مقابلة مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على قناة "ديسكفوري" في السويد، مضيفا انه "خطأ" أن يدوس الرياضيون خارج حدودهم.

وتابع "لا أتعاطى الشأن السياسي... هو الخطأ الاول الذي يرتكبه الناس عندما يصبحون من المشاهير وضمن هالة ما. ابقَ خارج هذا الاطار. فقط قم بما تقوم به بشكل أفضل لانه لن يبدو جيدا".

وكان جيمس ساعد في تأسيس منظمة "أكثر من تصويت" التي عززت من إقبال الناخبين في المناطق ذات الغالبية السوداء. وجندت هذه المنظمة أكثر من 40 ألف متطوع للعمل في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويؤكد جيمس أن الفوز بالالقاب هو أمر مهم، ولكن التأثير وإلهام الناس وتوحيد الاميركيين هو مجرد مكافأة.

ويقول "في نهاية المطاف لا اسكت بشأن الاشياء الخطأ. أعظ عن شعبي وأعظ عن المساواة واللاعدالة الاجتماعية، العنصرية وقمع الناخبين. اشياء تحدث في مجتمعنا".

ويتابع "لن التزم بالرياضة أبدا. أعرف مدى قوة صوتي".

ويؤكد "الملك" أنه يود أن يشعر بانه بداية لشيء أكبر بكثير في الرياضة.

وأردف "تشاهد صغارا يتكلمون عن أشياء يشعرون انها غير عادلة" و"لفترة طويلة نسمع: نحن كرياضيين يجب أن نكون شاكرين على قدرتنا على رمي كرة، التجاوز مع الكرة، وأرجحة مضرب بيسبول. لا يجب أن تكون قادرا على التحدث عن أي شيء آخر".