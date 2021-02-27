شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يتفوق على مهاجم الزمالك السابق ولاعب المصرى فى الأهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف سيراميكا، على عمر السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب النادى المصرى، من حيث عدد الأهداف فى بطولة الدوري.

وخطف أحمد ياسر ريان، نجم الأهلي المعار إلى سيراميكا، الأنظار بعدما سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري منذ رحيله عن الأهلي 10 يناير الماضي بتسجيله 7 أهداف خلال 11 مباراة مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة.

وارتقى أحمد ياسر ريان إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2 ، كما سجل عمر كمال عبد الواحد 6 أهداف مع المصري في 13 مباراة، بينما سجل عمر السعيد 3 أهداف مع الجونة حتى الآن.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الماضي على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الماضي، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

عاد أحمد ريان إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري متأملاً في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق، غير أنه لم تتح إليه الفرصة ولذلك قرر الخروج على سبيل الإعارة، حتى لا يفقد حساسية المشاركات من أجل تحقيق هدفه الأكبر بقيادة هجوم المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2021، وهو ما حصل عليه اللاعب الشاب مع سيراميكا، حيث نجح في التسجيل خلال أول مباراتين شارك فيهما مع فريقه الجديد، فكان هدفه الأول في شباك المقاولون لينتزع نقطة ثمينة في أول مشاركة لفريقه، وفي المباراة الثاني سجل هدف الفوز على الطلائع في الوقت القاتل بهدف من تخصص عماد متعب، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.