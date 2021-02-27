شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى فتحى: الشحات تسرع فى العودة للأهلى.. ومروان يواجه ضغوطا شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى فتحى، لاعب فريق مصر المقاصة، أن فريقه قادر على المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن حسين الشحات نجم الأهلى تسرع في العودة من الاحتراف فى الدورى الإماراتى. وقال حسنى فتحى لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد على أون سبورت، "نسير بخطى جيدة فى الدورى، إيهاب جلال يطالبنا بالفوز فى كل مباراة لإنهاء الموسم بمركز متميز يؤهلنا للمشاركة الأفريقية بالموسم الجديد ونحن قادرون على ذلك".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، "كل لاعبى الدورى متقاربون فى المستوى باستثناء عبد الله السعيد فهو فى حتة لوحده عن باقى لاعبى مصر رحل عن الأهلى وترك تأثيراً وحينما يغيب عن بيراميدز يتأثر الفريق، وأعتقد أن بيراميدز فى حاجة لمدرب مصرى لأن كل الأمور مهيأة للنجاح باستثناء وجود مدرب مصرى يجيد توظيف كل هذه الامكانيات المسخرة للفريق".

وتابع حسنى فتحى، "قدمت مستوى متميزاً مع الزمالك مع الثنائى مؤمن سليمان وإيناسيو مدربى الفريق الأبيض السابقين، وفى رأيى مروان حمدى إضافة كبيرة للزمالك ويحتاج لهدف حتى يبدأ مسيرة التألق، فهو مهاجم رائع يجيد اللعب على الارض وكورته حلوة، بينما مصطفى محمد مالوش لاعب ينافسه فى إجادة ضربات الرأس".

وأضاف فتحي، "حسين الشحات يتعرض لضغوط شديدة فى الأهلى ورغم نجاحه مع الفريق أرى أنه تسرع فى العودة لمصر، كنت أتمنى أن يواصل تجربته الاحترافية بالدورى الإماراتى، فقد توج ببطولات وصنع شعبية كبيرة وحجز مكانا بتشكيلة الفراعنة وكان الأفضل أن يستمر فترة أخرى هناك".

وعن مروان محسن قال "إنه يتعرض لضغوط رهيبة لايتحملها بشر فى الأهلى، ومن شأنها أن تؤثر على مستوى أى لاعب بالسلب".

فى سياق متصل، طرق إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة أبواب المجد من جديد مع أبناء الفيوم، بعدما قادهم للمركز الثانى ووصافة مسابقة الدورى العام، ولو بشكل مؤقت فى ظل انتظار موقف الأهلى من مبارياته المؤجلة، إلا أنه وبغض النظر عن مؤجلات الأهلي، فتواجد المقاصة فى المربع الذهبى إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إيهاب جلال، الحافل بالإنجازات مع أبناء الفيوم.

إيهاب جلال نجح فى قيادة المقاصة خلال 14 مباراة حتى الآن فى مسابقة الدورى العام، نجح فى حصد 23 نقطة احتل بهم المركز الثانى فى الجدول، بعد 7 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، وسجل لاعبو المقاصة 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

كما قاد جلال، مصر المقاصة، إلى دور الـ 16 بكأس مصر بعد الفوز على أشمون فى دور الـ 32 بهدفين نظيفين، فى موسم عكس جميع التوقعات التى جاءت متشائمة لأبناء الفيوم مع انطلاق الموسم الجاري، حيث توقع الجميع أن يكون المقاصة أول المرشحين للهبوط بعد بيع نجومه ومعاناته من أزمة مالية.

وقاد إيهاب جلال مصر للمقاصة من قبل بداية من موسم 2014 حتى 2017 -2018، خاض الفريق الفيومى 104 مباراة فى جميع البطولات تحت قيادته، واستطاع تحقيق الفوز فى 51 لقاء، بينما تلقى 27 هزيمة، وحسم التعادل 26 مواجهة.

ووصل بالفريق إلى المركز الثانى فى ترتيب الجدول خلال فترة توليه القيادة، وفى نفس الموسم تأهل لدورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.