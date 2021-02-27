شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبد العزيز رئيسا لبعثة الزمالك فى تونس قبل مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تولي رئاسة بعثة الفريق الكروي المسافرة إلى تونس يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجى 6 من الشهر نفسه بملعب رادس فى العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد نادي الزمالك مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، وهي ليست نفس الشركة التي أقلت البعثة من مصر إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت، وشهدت الرحلة عدة أزمات خلالها أسفرت عن وصول الزمالك إلى هناك بعد قرابة 24 ساعة رغم احتياج الرحلة 8 ساعات فقط من مصر للسنغال عبر الطائرة الخاصة.

ويسعى اللواء عماد عبد العزيز للتواجد برفقة بعثة الزمالك لتوفير كافة متطلبات البعثة، والشد من أزر اللاعبين، والتأكيد على دعم وثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خارج الديار.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وفى سياق مختلف، يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة بعد غد الاثنين، في السابعة والنصف، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك قمة الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.