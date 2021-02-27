الزمالك يحسم الجدل بشأن توقيع فرجاني ساسي لنادي الدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد نادي الزمالك أن لاعب وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، لم يوقع لأي ناد آخر خلال الوقت الحالي، في ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مطلع بالزمالك قوله إن الأنباء الخاصة بتوقيع فرجاني ساسي لنادٍ آخر تمهيداً للانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع الزمالك "ليس لها أساس من الصحة نهائياً".

وأوضح المصدر أنه تم التأكد من ذلك بأكثر من طريقة واللاعب بالفعل متمسك بالبقاء داخل نادي الزمالك ولا يرغب في خوض تجربة جديدة لشعوره بالراحة النفسية في الفترة الحالية.

وتابع أن التجديد لساسي فى مقدمة أولويات اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، نظراً لدور اللاعب المؤثر مع الفريق من الناحية الفنية، بخلاف العلاقة القوية التي تربطه مع الجماهير بعدما أصبح معشوقها في ظل تألقه الملفت مع الفريق منذ انضمامه عام 2018.

وأكد المصدر أن مفاوضات التجديد مع الدولي التونسي مستمرة، ولن تتوقف إلا بتوقيع العقود الجديدة أو انتهاء الموسم دون الوصول لاتفاق نهائي، مشيرأً إلى أنه وحتى اللحظة لازال الزمالك متمسكاً باستمرار اللاعب "وفقاً لإمكانيات النادي والسقف المالي المحدد لتجديد العقد".

وفي وقت سابق، كشف طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك، أن ساسي لديه الرغبة فى تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء، ولكن الاختلاف في المقابل المادي فقط، حيث يتقاضى فرجانى ساسي أكبر من ضعف قيمة عقد أي لاعب في مصر حالياً.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن توقيع فرجاني ساسي على عقود انضمام مبدئية مع نادي الدحيل القطري استعداداً للانتقال لهم بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للتقارير، فإن ساسي وقع على عقود بقيمة 2.4 مليون دولار سنوياً على أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع الرسمي للاعب.

وكانت بعض الجماهير الزمالكاوية قد طرحت العديد من المبادرات لجمع قيمة عقد فرجاني ساسي الفترة المقبلة، مثل فتح حساب بنكي وتبرع وآخرها بيع قميص اللاعب.