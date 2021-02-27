بعد حالة الجدل.. الزمالك يرد على جالاتا سراي.. ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكتب حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد مصطفى، فإن نادي جالاتا سراي له حق حصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وأضاف: "يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا، ولا تسري هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، مشددا على وجود حق للزمالك من إعادة البيع بنسبة 15% من صافي الإيراد.

وتابع: "حال عدم توقيع مصطفى محمد على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيا ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة".

وأكمل: "هناك أيضا نقطة مستقبلية في حالة انتقاله نهائيا ثم إعادة بيعه برقم وليكن 30 مليون دولار على سبيل المثال، سيكون صافي ربح الزمالك من الصفقة 10 ملايين دولار، وهو أغلى سعر رحل به لاعب من مصر".

وكان عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس جالاتا سراي، قد أدلى بتصريحات صحفية في تركيا، تؤكد عدم أحقية الزمالك في بيع مصطفى محمد لأي ناد آخر، حتى ولو وصل العرض لـ20 مليون دولار، مؤكدا أن بند شراء اللاعب سيتم تفعيله.