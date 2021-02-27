شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه فيتا كلوب باستاد القاهرة فى دورى الأبطال 6 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ستقام يوم 6 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساءً.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرتب كافة الأمور لاستضافة المباراة، مشيرا إلى أنه أخطر اتحاد الكرة بإقامة المباراة باستاد القاهرة من أجل إخطار الاتحاد الأفريقي والفريق الكونغولي أيضاً بموعد وملعب المباراة.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدورى الممتاز، ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق عقب المران.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء الخميس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القارى.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.