شكرا لقرائتكم خبر عن ماكليش: أحب الزمالك ورحلت عنه سريعاً.. أخشى على ليفربول بعد رحيل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأستكلندى اليكس ماكليش، المدير الفنى الأسبق للزمالك، أن فترة قيادته للفارس الأبيض كانت إيجايبة ولكنها قصيرة، وقال ماكليش فى مداخلة هاتفية لبرنامج بى أون تايم مع الاعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر أون سبورت، "تجربتى إيجابية مع الزمالك ولكنها قصيرة، كنت سعيداً بالنتائج التى حققتها مع الفريق، تأهلنا لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى وفزت بمباريات كثيرة وكانت تجربة مشوقة والفريق استمر بصورة طيبة بعد رحيلى أيضاً".

وأضاف ماكليش، "كنت أود خدمة الزمالك بشكل أطول ولكننى تقبلت القرار ورحلت، ما زلت أحب الزمالك وجمهوره وأعضاءه فلقد كان الجميع يعاملنى بشكل طيب ".

وتابع ماكليش، "اللعب المصرى يملك السرعة والتكنيك بشكل مدهش للغاية، ولكنه ينقصه القوة الجسمانية للاحتراف الأوروبى، كما أن مصر لديها سمعة كروية طيبة فهى الأكثر تتويجاً بكـأس الأمم الأفريقية، وعلاقتى طيبة بكل اللاعبين الذين دربتهم ولا أحب الحديث عن لاعب بعينه".

محمد صلاح ليفربول .. ماكليش يتحدث عن مستقبل الفرعون فى أوروبا

وأشار مدرب الزمالك الأسبق إلى أن "غياب الجمهور سبب معاناة الكرة المصرية، وكذلك سرتراجع ليفربول الإنجليزى هذا الموسم، أخشى من رحيل محمد صلاح عن ليفربول فهو لاعب مؤثر وطموح وقد يرغب فى خوض تجربة جديدة وعلينا أن نبحث عن لاعب آخر يكون بديلاً لصلاح وقد نعثر على الأفضل، ولو القرار فى يدى أتمنى أن يلعب صلاح لبرشلونة ويضيف ضاحكاً "أو يعود للزمالك".

وتابع ماكليش، "لا يمكنى العودة للتدريب فى مصر ولو هناك منصب مدير رياضى وقتها قد أعود".

من جهته يرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب فى تشكيلة الزمالك إلا فى حالة الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائى شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالى للإصابة، ولم يشارك اللاعبان فى التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.

ورفض محمد عبد الشافى يرفض باتشيكو التعجل فى العودة للمباريات بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، عقب فترة غياب طويل للإصابة، خاصة أنه لا يوجد أزمة فى الجبهة اليسرى فى ظل تألق وجاهزية الصاعد أحمد فتوح بخلاف وجود عبد الله جمعة لشغل هذا المركز وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقبل مباراة وادى دجلة، يتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.