شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعانى من مزق بالسمانة ومحاولات للحاقه ببعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، من مزق فى عضلة السمانة، بعدما كشفت الأشعة عن طبيعة إصابة اللاعب، والتى منعته من المشاركة فى التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة بعد مواجهة توجيت السنغالي الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال على أرضه الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتأكد غياب شيكابالا عن مباراة الزمالك أمام وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الساعة السابعة والنصف مساء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، حيث حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمعاناته من الإصابة ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

وخضع شيكابالا لأشعة خلال الساعات الماضية على موضع الإصابة بناءً على رغبة الجهاز الطبي لمعرفة حجم إصابة الفهد الأسمر ومنحه العلاج اللازم، والتي كشفت معاناته من مزق بعضلة السمانة ووضع الجهاز الطبي برنامج علاجي وتأهيلي خاص للاعب.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك في الوقت الحالي، لتجهيز شيكابالا، لمرافقة بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا للسفر يوم 3 مارس المقبل، لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستبعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، 3 لاعبين من حساباته الفنية، لمباراة وادي دجلة، هم شيكابالا وحازم إمام للإصابة بالإضافة إلى محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

ويرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب في تشكيلة الزمالك إلا في حالة الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائي شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالي للإصابة، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.