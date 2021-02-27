شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى تونس بطائرة خاصة ويتعاقد مع شركة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك السفر إلى تونس يوم 3 مارس المقبل بطائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه على ملعب رادس فى العاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد نادي الزمالك بالفعل مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، وهي ليست نفس الشركة التى أقلت البعثة من مصر إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت، والتي شهدت الرحلة عدة أزمات خلالها أسفرت عن وصول الزمالك متأخرة إلى هناك بعد قرابة 24 ساعة رغم احتياج الرحلة 8 ساعات فقط من مصر للسنغال عبر الطائرة الخاصة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الشركة التي ستتولي نقل بعثة الفريق إلى تونس، هي نفس الشركة التى تولت نقل بعثة الأبيض إلى خارج مصر، أثناء خوض مباريات أفريقيا فى آخر موسمين، حيث سبق التعامل معها أكثر من مرة ولم تظهر أي مشكلة أو أزمة.

وأنهى مسئولو الزمالك، كافة إجراءات توفير الطائرة الخاصة لرحلة تونس، في ظل رغبة الإدارة البيضاء، لتوفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين، للتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط وتقديم أفضل مستوي فني ممكن.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.