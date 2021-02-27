شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مارس عودة دورى محترفى اليد بالدور الثانى من المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئناف دورى محترفى كرة اليد للموسم الحالى 2020 / 2021 يوم 19 مارس المقبل بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول أمس بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة .

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسين زكى على طلائع الجيش بنتيجة 29/25 فى إطار سابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021 أمس.

ونجح الزمالك فى الفوز على هليوبوليس فى الجولة السادسة التى أقيمت الخميس على نفس الصالة بنتيجة36/26.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.