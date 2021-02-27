شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستبعد 3 لاعبين من حسابات الزمالك أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، 3 لاعبين من حساباته الفنية، لمباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد غد الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل إعلان باتشيكو قائمة الزمالك لمباراة دجلة، تأكد خلو القائمة من أسماء 3 لاعبين هم محمود عبد الرازق شيكابالا لمعاناته من كدمة قوية في القدم، وحازم إمام لشعوره بإرهاق شديد، ومحمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

ويرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب في تشكيلة الزمالك إلا في حالة الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائي شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالي للإصابة، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.

ورفض محمد عبد الشافي يرفض باتشيكو التعجل في العودة للمباريات بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، عقب فترة غياب طويل للإصابة، خاصة أنه لا يوجد أزمة في الجبهة اليسري في ظل تألق وجاهزية الصاعد أحمد فتوح بخلاف وجود عبد الله جمعة لشغل هذا المركز وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقبل مباراة وادي دجلة، يتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.