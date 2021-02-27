شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب السابق: محمود متولي جاهز للعودة لمباريات الأهلي خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طبيب منتخب مصر السابق والطبيب المعالج لمحمود متولي مدافع الأهلي أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى مدته 6 أيام فى الأسبوع، وأتم الأربعاء الماضي 6 أشهر منذ إجراء العملية الجراحية، مؤكدا أن اللاعب يخوض 5 ساعات تدريبات يوميا بمعدل 30 ساعة فى الأسبوع.

وقال الدكتور علاء شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن متولي خضع للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد عبد العزيز والذى أجرى العملية للاعب وأكد له أن يمكنه مشاركته فى التدريبات الجماعية ويخوض كل الفقرات التدريبية ما عدا الالتحامات خلال التقسيمة الجماعية.

وأضاف شاكر، أن متولي سيكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعدما بدأ اللاعب خوض تدريبات الفريق الأحمر بشكل تدريجي، كاشفا أن قوة عضلات متولى وثبات المفصل باتت جيدة للغاية، كما أن القوة البدنية للاعب أصبحت عالية.

وأكد أن موقف متولي من تدريبات الأهلي يحدده الدكتور أحمد عبد العزيز باعتباره الطبيب المعالج ومن أجرى جراحة الصليبي لمدافع الأهلي.