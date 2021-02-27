شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد عدم توقيع فرجانى ساسى لأى نادٍ آخر وتمسكه بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عدم توقيع التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق، لأى نادٍ آخر، خلال الوقت الحالي، فى ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر، إن الأنباء الخاصة بتوقيع فرجانى ساسى لنادٍ آخر تمهيدا للانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع الزمالك ليس لها أساس من الصحة نهائياً، وتم التأكد من ذلك بأكثر من طريقة واللاعب بالفعل متمسك بالبقاء داخل النادى ولا يرغب فى خوض تجربة جديدة لشعوره بالراحة النفسية فى الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن التجديد لفرجانى ساسي فى مقدمة أولويات اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، نظراً لدور اللاعب المؤثر مع الفريق من الناحية الفنية، بخلاف العلاقة القوية التى تربطه مع الجماهير بعدما أصبح معشوقها فى ظل تألقه الملفت مع الفريق منذ انضمامه عام 2018.

وشدد المصدر الزملكاوى على أن مفاوضات التجديد مع فرجانى ساسى مستمرة، ولن تتوقف إلا بتوقيع العقود الجديدة أو انتهاء الموسم دون الوصول لاتفاق نهائى ولكن حتى هذه اللحظة سيظل الزمالك متمسك باستمراره، وفقا لإمكانيات النادى والسقف المالى المحدد لتجديد العقد.

من جهته كشف طارق حشيش، المستشار المالى لنادى الزمالك، فى وقت سابق، أن التونسى فرجانى ساسي لديه الرغبة فى تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهذا أيضا ما يرغب فيه مجلس الإدارة، ولكن الاختلاف فى المقابل المادى فقط، حيث يتقاضى فرجانى ساسي أكبر من ضعف قيمة عقد أى لاعب فى مصر حاليا.