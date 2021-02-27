شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يحدد منتصف مارس آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس إتحاد السلاح، عن تحديد منتصف مارس المقبل كأخر موعد لتلقى تأكيدات المشاركة فى بطولة العالم للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وقال عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، إن إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا ستكون كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر الشهر الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح فى 20 فبراير الجارى عن إعتماد الإتحاد الدولى لاعبى استضافة مصر بطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها فى شهر أبريل المقبل، وقال الحسينى :" شكرا للاتحاد الدولي للسلاحعلي هذه الثقة الكبيرة في قدرتنا علي تنظيم بطولة العالم للشباب و الناشئين في ظل ظروف يعلمها الجميع حيث تقرر اليوم الاعتماد النهائي لاقامة البطولة في موعدها المحدد منذ ديسمبر 2018 دون أي تغيير وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح المنعقد حاليا ".