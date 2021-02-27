الأهلي يكشف لمصراوي موعد وملعب مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي ستقام يوم 6 مارس القادم على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأكد مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أخطرنا اتحاد الكرة بإقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي من أجل إخطار الاتحاد الأفريقي والفريق الكونغولي أيضاً بموعد هذه المواجهة".

وأضاف: "نعمل في الأهلي علي ترتيب كافة الأمور بشكل مبكر حتى نتفادى حدوث أي أزمة، ولذلك حددنا منذ أيام موعد ومكان المباراة".

ويستعد الأهلي حاليا لملاقاة طلائع الجيش، غدا الأحد، في الجولة الـ14 لمسابقة الدوري، على أن يلاقي فيتا كلوب في السادس من مارس القادم.