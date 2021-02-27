الأهلي يُعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.
وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد خضعوا لمسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق يوم أمس الجمعة وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، على أن يُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.
ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء يوم غد الأحد على استاد "الأهليwe السلام "، ضمن منافسات الجولة الـ 14 في بطولة دوري WE.