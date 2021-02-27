الأهلي يُعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

‏وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد خضعوا لمسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق يوم أمس الجمعة وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.‏

ومن المقرر أن يختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، على أن يُعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء يوم غد الأحد على استاد "الأهليwe ‎‏ السلام "، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة دوري WE.‏‏