الأشعة تحدد موعد مشاركة صلاح محسن في مران الأهلي الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أجري صلاح محسن مهاجم الأهلي أشعة رنين علي العضلة الأمامية بناء علي طلب من الجهاز الطبي لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويعاني اللاعب من شد في العضلة الأمامية لحق به عقب المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية، وحرمه من التواجد في مباراتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال، كما أنه يغيب عن لقاء طلائع الجيش غدا الأحد بالدوري.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الطبي بالإطلاع علي نتيجة الأشعة لمعرفة تطورات الإصابة التي يعاني منها اللاعب وأيضا تحديد موعد عودته إلي التدريبات الجماعية علي أمل الدخول في قائمة الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في الأسبوع الأول من مارس بالجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني وخسارته أمام سيمبا التنزاني.