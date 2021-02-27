مصطفى محمد يتطلع لهدف جديد خلال مواجهة جالاتا سراي وإيرزوروم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد المحترف المصري في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، مصطفى محمد، لخوض مباراته الخامسة مع فريقه في بطولة الدوري عند السادسة من مساء اليوم السبت أمام نظيره إيرزوروم سبور ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

مصطفى محمد كان قد حقق انطلاقة رائعة مع جالاتا سراي في الدوري؛ إذا سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات له مع الفريق بالمسابقة المحلية بينما حرمه القائم من تسجيل هدفه الرابع في المباراة الرابعة على التوالي.

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، كان قد شارك مع فريقه بمباراة ببطولة الكأس ونجح خلالها بتسجيل هدفًا؛ إذ يرتفع رصيده من الأهداف إلى 4 خلال 5 مباريات خاضهم بقميص جالطة سراي.

اللاعب المعار من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، أصبح أول لاعب من جالاتا سراي يسجل في أول 3 مباريات يشارك بها في الدوري التركي منذ الفرنسي افيتيمبي جوميز ـ المحترف في صفوف الهلال حالياً ـ في أغسطس 2017

وسجل المهاجم المصري 3 أهداف في شباك كل من باشاك شهير، فنربخشة وقاسم باشا في الدوري التركي، بينما أحرز هدفاً في شباك ألانيا سبور في بطولة الكأس.

ويدخل جالاتا سراي المباراة وهو في صدارة الدوري التركي برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن بشكتاش الوصيف، بينما يحتل فريق إيرزوروم المركز 17 برصيد 25 نقطة.