محمد إبراهيم: أريد إنهاء مسيرتي في الزمالك.. وهدفنا الوصول لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هدف فريقه الوصول إلى بطولة أفريقية، مشيراً إلى أنه يريد إنهاء مسيرته في نادي الزمالك.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": :المنظومة ككل مختلفة جدا وكأنها ليست في مصر وأشكرهم على ذلك، ولذلك نظهر بهذا الشكل وطموحنا الوصول لمكان جيد".

وأضاف: "هيثم شعبان من المدربين الذين يحبون الكرة، ولدينا مجموعة اللاعبين المحترمين، والإمكانيات الموجودة تساعدنا على التواجد في مكان جيد، هدفنا الوصول للعب في بطولة أفريقية والموضوع ليس سهلا، ولم أقلق عندما اهتزت النتائج لأننا فريق صاعد حديثا ونحتاج التأقلم، ولم نأخذ وقتا لفعل ذلك".

وأكمل: "أحمد ياسر ريان لاعب كبير وهداف ومحترم ولديه أكثر من ذلك وهو لاعب مجتهد، والناس تحبه وهو على قدر المسؤولية".

وتابع إبراهيم: "الاستقرار يعطيك الحرية واللعب بشكل منتظم يساعدك على الظهور بشكل جيد، أخر سنة لي مع الزمالك فزت بثلاثة بطولات ولم أكن أشارك بشكل منتظم".

وأردف: "كان هناك ضغوط عليّ، ولكن نادي الزمالك يظل بيتي وله فضل كبير عليّ، وطبعا أريد إنهاء مسيرتي في الزمالك ولكن لدي عقد مع سيراميكا لمدة ٣ سنوات وأي شيء سيكون عن طريق النادي".

واختتم محمد إبراهيم: "الزمالك لعب مباراتين فقط في دوري الأبطال ولايزال المشوار طويل ولديه فرصة لإنهاء المجموعة كمتصدر والوصول لمكان جيد".