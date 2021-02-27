فرج عامر: قريباً سنكشف إسم النادي الذي تعاقد مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن هناك نادي مصري، وافق على طلبات إدارة سموحة وتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "حسام حسن تم بيعه بالأرقام التي صرحنا بها من قبل، لو نظرتم للدوري، لوجدتم حسام حسن هو من أفضل المهاجمين في الفترة الحالية".

وتابع "حسام حسن يستحق أن يتم بيعه بـ40 مليون جنيه، المبلغ لا يُذكر بالدولار بالنسبة لقيمة حسام حسن الحقيقية ومستواه، مهاجم خطير وهداف وقوي ويراوغ أي مدافع".

وأكمل "تم الاتفاق على بيع حسام حسن لنادي داخل مصر إن شاء الله".

وشدد "لا استطيع الكشف عن هوية النادي في الوقت الحالي".

واختتم "فريق سموحة مميز ويمتلك مجموعة من المواهب، لدينا عدد من الغيابات في المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات، وأحمد سامي لديه الحلول".

ويستعد سموحة لملاقاة الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.